Сельского угонщика из Самарской области остановил сугроб

В с. Большая Черниговка Самарской области будут судить 20-летнего местного жителя, которого обвиняют в угоне. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Ранее полицейские при патрулировании заметили застрявший в сугробе ВАЗ-21115. Они решили помочь водителю, но молодой человек сильно занервничал. При проверке документов обнаружилось, что он не имеет водительских прав, да и документов на сам автомобиль у него нет.
Машина принадлежала родственнику задержанного. Парень зашел к нему в гости, взял со стола ключи и решил покататься, пока никто не видит. В результате молодой человек не справился с управлением, въехал в сугроб и застрял. Он даже позвонил в такси, чтобы ему помогли, но таксист отказал.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.