Сельского угонщика из Самарской области остановил сугроб

В с. Большая Черниговка Самарской области будут судить 20-летнего местного жителя, которого обвиняют в угоне. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Ранее полицейские при патрулировании заметили застрявший в сугробе ВАЗ-21115. Они решили помочь водителю, но молодой человек сильно занервничал. При проверке документов обнаружилось, что он не имеет водительских прав, да и документов на сам автомобиль у него нет.

Машина принадлежала родственнику задержанного. Парень зашел к нему в гости, взял со стола ключи и решил покататься, пока никто не видит. В результате молодой человек не справился с управлением, въехал в сугроб и застрял. Он даже позвонил в такси, чтобы ему помогли, но таксист отказал.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.