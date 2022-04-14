Россельхозбанк заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией развития финансовой грамотности

Россельхозбанк и Ассоциация развития финансовой грамотности заключили соглашение о сотрудничестве и подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2022 год. Стороны намерены реализовывать совместные проекты и инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности населения сельских территорий.
Одной из таких инициатив является разработка совместной программы по повышению финансовой грамотности для жителей сел и малых городов России. Обучающие модули будут учитывать специфику деятельности и потребности населения сельских территорий. Материалы, разработанные в рамках программы, послужат информационной поддержкой для работников Банка, организующих проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в регионах.
Также в 2022 году планируется участие РСХБ в институциональном проекте "Иммерсивная выставка — Территория финансовой грамотности", а также в Днях финансовой грамотности, организованных Ассоциацией развития финансовой грамотности.
"Россельхозбанк уже много лет активно принимает участие в днях финансовой грамотности для населения на уровне региональных и муниципальных властей. С коллегами из Ассоциации развития финансовой грамотности мы планируем осуществлять взаимную передачу накопленного опыта работы для финансового просвещения населения на сельских территориях", — прокомментировала директор Департамента управления и развития региональной сети РСХБ Людмила Корсакова.
"Трудно переоценить роль кредитных организаций в деле повышения финансовой грамотности жителей малых населенных пунктов. О правилах и нормах грамотного финансового поведения люди в глубинке зачастую узнают непосредственно в момент обращения за конкретным банковским продуктом. Поэтому каждый сотрудник офиса или онлайн-консультант банка становится одновременно волонтером финансового просвещения. Для того чтобы вести просветительскую деятельность на высоком уровне, нужно изучить особенности аудитории и "прокачать" определенные навыки. Курс АРФГ поможет это сделать быстро и результативно", — отмечает директор АРФГ Вениамин Каганов.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?