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Россельхозбанк заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией развития финансовой грамотности

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк и Ассоциация развития финансовой грамотности заключили соглашение о сотрудничестве и подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2022 год. Стороны намерены реализовывать совместные проекты и инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности населения сельских территорий.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Одной из таких инициатив является разработка совместной программы по повышению финансовой грамотности для жителей сел и малых городов России. Обучающие модули будут учитывать специфику деятельности и потребности населения сельских территорий. Материалы, разработанные в рамках программы, послужат информационной поддержкой для работников Банка, организующих проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в регионах.

Также в 2022 году планируется участие РСХБ в институциональном проекте "Иммерсивная выставка — Территория финансовой грамотности", а также в Днях финансовой грамотности, организованных Ассоциацией развития финансовой грамотности.

"Россельхозбанк уже много лет активно принимает участие в днях финансовой грамотности для населения на уровне региональных и муниципальных властей. С коллегами из Ассоциации развития финансовой грамотности мы планируем осуществлять взаимную передачу накопленного опыта работы для финансового просвещения населения на сельских территориях", — прокомментировала директор Департамента управления и развития региональной сети РСХБ Людмила Корсакова.

"Трудно переоценить роль кредитных организаций в деле повышения финансовой грамотности жителей малых населенных пунктов. О правилах и нормах грамотного финансового поведения люди в глубинке зачастую узнают непосредственно в момент обращения за конкретным банковским продуктом. Поэтому каждый сотрудник офиса или онлайн-консультант банка становится одновременно волонтером финансового просвещения. Для того чтобы вести просветительскую деятельность на высоком уровне, нужно изучить особенности аудитории и "прокачать" определенные навыки. Курс АРФГ поможет это сделать быстро и результативно", — отмечает директор АРФГ Вениамин Каганов.

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