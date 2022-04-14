В 2018 году в Самаре начала действовать программа "Вода с улицы — в дом", разработанная в "РКС-Самара". Жителей частного сектора подключают к централизованной системе водоснабжения и оформляют документы по упрощенной схеме. Первые заявители уже пользуются водой в доме.

В 2021 году программа получила поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поручил муниципалитету оказать содействие "РКС-Самара" в ее реализации. Уже сейчас все районные администрации, кроме Кировской, ведут активную разъяснительную и организационную работу по подключению жителей к системам централизованного водоснабжения. На сегодняшний день подано 878 заявлений, 245 домовладений подключились к централизованной сети. Если заявления подают несколько соседей одновременно, стоимость работ значительно снижается.

Сейчас самое удобное время вступить в программу, осенью уже можно будет пользоваться водой в доме и забыть о бесконечных хождениях с ведрами к колонке, отмечают в компании. Заявление могут подать не только сами домовладельцы, но и их родственники, проживающие отдельно. В "РКС" понимают, что есть люди, которым тяжело заниматься оформлением документов. Это могут сделать их близкие люди.

Необходимо отметить, что все заявления рассматриваются индивидуально, условия для тех, кто всегда своевременно оплачивал воду, получаемую из колонки, и для тех, кто этого не делал, будут разными.