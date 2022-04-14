В 2018 году в Самаре начала действовать программа "Вода с улицы — в дом", разработанная в "РКС-Самара". Жителей частного сектора подключают к централизованной системе водоснабжения и оформляют документы по упрощенной схеме. Первые заявители уже пользуются водой в доме.
В 2021 году программа получила поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поручил муниципалитету оказать содействие "РКС-Самара" в ее реализации. Уже сейчас все районные администрации, кроме Кировской, ведут активную разъяснительную и организационную работу по подключению жителей к системам централизованного водоснабжения. На сегодняшний день подано 878 заявлений, 245 домовладений подключились к централизованной сети. Если заявления подают несколько соседей одновременно, стоимость работ значительно снижается.
Сейчас самое удобное время вступить в программу, осенью уже можно будет пользоваться водой в доме и забыть о бесконечных хождениях с ведрами к колонке, отмечают в компании. Заявление могут подать не только сами домовладельцы, но и их родственники, проживающие отдельно. В "РКС" понимают, что есть люди, которым тяжело заниматься оформлением документов. Это могут сделать их близкие люди.
Необходимо отметить, что все заявления рассматриваются индивидуально, условия для тех, кто всегда своевременно оплачивал воду, получаемую из колонки, и для тех, кто этого не делал, будут разными.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается