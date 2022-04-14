Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год. По результатам отчетного периода активы банка выросли на 15,2%, достигнув на 1 января 2022 года 648,6 млрд рублей. Прибыль составила 11,9 млрд рублей.

Одним из драйверов роста активов стало увеличение темпов кредитования корпоративных клиентов. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, превысил 400 млрд рублей. Розничное направление бизнеса также продемонстрировало значительную позитивную динамику. Объем кредитов, выданных физическим лицам, за год увеличился почти в два раза — с 6,3 млрд до 11,4 млрд рублей.

По результатам отчетного периода Новикомбанк получил чистую прибыль в размере 11,9 млрд рублей. Размер собственных средств банка увеличился до 61,58 млрд рублей. Положительная динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего эффективного роста бизнеса Новикомбанка, обеспечивает возможность реализации сложных проектов и гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным и гарантийным продуктам в необходимом объеме и на оптимальных условиях.

"Результаты 2021 года — свидетельство стратегической устойчивости банка, предоставляющего предприятиям реального сектора экономики полный спектр финансовых услуг, и гарантия того, что мы можем обеспечить своим клиентам своевременное финансирование, защиту их средств и интересов — даже в ситуации серьёзных геополитических вызовов и других неблагоприятных внешних обстоятельств", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, Елена Георгиева.

Годовая финансовая отчетность Новикомбанка включает информацию о событиях, произошедших после отчетной даты — 31 декабря 2021 года.

"Санкции не стали для банка неожиданностью. Следуя стратегическим приоритетам, среди которых качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, удержание его стоимости на приемлемом для предприятий уровне, банк заблаговременно подготовил меры по преодолению санкционного давления. Все операции в рублях по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями законодательства. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев", — отмечается в отчете Новикомбанка.