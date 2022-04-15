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Экология Общество

Росприроднадзор требует рекультивировать землю "Фосфора" за счет Росимущества

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям повело собственника земли ОАО "Фосфор" в суд. Истец требует разработать и утвердить проект рекультивации земли под бывшим предприятием в течение полугода.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, ОАО "Фосфор" не работает с 2003 г., однако на площадке предприятия до сих пор хранятся треххлористого фосфора, хлорокиси фосфора, фосфоросодержащего шлама. Всего было обнаружено 11 участков совокупной площадью порядка 4 га на территории основной производственной площадки. Здесь размещены отходы второго-четвертого класса, то есть с чрезвычайно опасных до умеренно опасных.

Росприроднадзор предъявил требование только по одному участку площадью более 15 гектаров. По мнению надзорного органа, рекультивацию должно финансировать Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области. Последнее возражало против удовлетворения иска и привлекло к делу региональный минпром и Минприроды РФ. Очередное заседание назначено на конец апреля.

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