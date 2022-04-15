Андрей Кислов: "Социальная направленность областного бюджета усиливается"

Сенатор Российской Федерации Андрей Кислов принял участие в заседании Самарской Губернской думы, на котором были одобрены решения о дополнительной поддержке семей с детьми. Представитель Самарской области в Совете Федерации считает, что социальная направленность регионального бюджета не только нацелена на адресную помощь наиболее нуждающимся, но и помогает сохранить стабильность в обществе.

Как отметил Андрей Кислов, социально важные решения были инициированы президентом России Владимиром Путиным. "С учетом текущей ситуации, несомненно, очень важно помогать гражданам, которые нуждаются в дополнительной поддержке больше всего. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми. Со следующего месяца ежемесячную денежную выплату будут получать семьи с детьми от 8 до 17 лет, чей доход ниже прожиточного минимума".

Сенатор подчеркнул, что право получить эту выплату имеют более 90 тысяч человек, а прием заявлений на выплату начнется уже с 1 мая: "Всего на эти цели предусмотрено порядка 8 миллиардов, из них 5,5 миллиардов из федерального бюджета, а около трех — из областного. Самое главное, что эта сумма в региональном бюджете есть, деньги зарезервированы под конкретные цели. Несмотря на текущую непростую ситуацию, Дмитрий Игоревич Азаров находит возможность усиливать социальную направленность нашего бюджета", — считает Андрей Кислов.

По мнению сенатора, благодаря такому подходу не только оказывается дополнительная адресная помощь самым нуждающимся, но и сохраняется стабильность в обществе. "Как неоднократно отмечал Губернатор, все обязательства перед жителями Самарской области выполняются в полном объеме. Более того, социальная направленность бюджета будет усиливаться по мере поступления дополнительных средств. Текущая ситуация требует незамедлительной реакции на любые изменения социального самочувствия людей, и сегодняшние решения как раз это демонстрируют", — подытожил парламентарий.