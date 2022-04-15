Андрей Кислов: "Социальная направленность областного бюджета усиливается"

Сенатор Российской Федерации Андрей Кислов принял участие в заседании Самарской Губернской думы, на котором были одобрены решения о дополнительной поддержке семей с детьми. Представитель Самарской области в Совете Федерации считает, что социальная направленность регионального бюджета не только нацелена на адресную помощь наиболее нуждающимся, но и помогает сохранить стабильность в обществе.
Как отметил Андрей Кислов, социально важные решения были инициированы президентом России Владимиром Путиным. "С учетом текущей ситуации, несомненно, очень важно помогать гражданам, которые нуждаются в дополнительной поддержке больше всего. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми. Со следующего месяца ежемесячную денежную выплату будут получать семьи с детьми от 8 до 17 лет, чей доход ниже прожиточного минимума".
Сенатор подчеркнул, что право получить эту выплату имеют более 90 тысяч человек, а прием заявлений на выплату начнется уже с 1 мая: "Всего на эти цели предусмотрено порядка 8 миллиардов, из них 5,5 миллиардов из федерального бюджета, а около трех — из областного. Самое главное, что эта сумма в региональном бюджете есть, деньги зарезервированы под конкретные цели. Несмотря на текущую непростую ситуацию, Дмитрий Игоревич Азаров находит возможность усиливать социальную направленность нашего бюджета", — считает Андрей Кислов.
По мнению сенатора, благодаря такому подходу не только оказывается дополнительная адресная помощь самым нуждающимся, но и сохраняется стабильность в обществе. "Как неоднократно отмечал Губернатор, все обязательства перед жителями Самарской области выполняются в полном объеме. Более того, социальная направленность бюджета будет усиливаться по мере поступления дополнительных средств. Текущая ситуация требует незамедлительной реакции на любые изменения социального самочувствия людей, и сегодняшние решения как раз это демонстрируют", — подытожил парламентарий.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!