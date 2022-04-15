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Андрей Кислов: "Социальная направленность областного бюджета усиливается" Нуждающиеся самарцы получат новые региональные выплаты Жители Самарской области могут рассчитывать на помощь государства Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки Фонд поддержки детей реализует всероссийский проект "Многодетная Россия"

Соцподдержка Общество

Андрей Кислов: "Социальная направленность областного бюджета усиливается"

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор Российской Федерации Андрей Кислов принял участие в заседании Самарской Губернской думы, на котором были одобрены решения о дополнительной поддержке семей с детьми. Представитель Самарской области в Совете Федерации считает, что социальная направленность регионального бюджета не только нацелена на адресную помощь наиболее нуждающимся, но и помогает сохранить стабильность в обществе.

Как отметил Андрей Кислов, социально важные решения были инициированы президентом России Владимиром Путиным. "С учетом текущей ситуации, несомненно, очень важно помогать гражданам, которые нуждаются в дополнительной поддержке больше всего. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми. Со следующего месяца ежемесячную денежную выплату будут получать семьи с детьми от 8 до 17 лет, чей доход ниже прожиточного минимума".

Сенатор подчеркнул, что право получить эту выплату имеют более 90 тысяч человек, а прием заявлений на выплату начнется уже с 1 мая: "Всего на эти цели предусмотрено порядка 8 миллиардов, из них 5,5 миллиардов из федерального бюджета, а около трех — из областного. Самое главное, что эта сумма в региональном бюджете есть, деньги зарезервированы под конкретные цели. Несмотря на текущую непростую ситуацию, Дмитрий Игоревич Азаров находит возможность усиливать социальную направленность нашего бюджета", — считает Андрей Кислов.

По мнению сенатора, благодаря такому подходу не только оказывается дополнительная адресная помощь самым нуждающимся, но и сохраняется стабильность в обществе. "Как неоднократно отмечал Губернатор, все обязательства перед жителями Самарской области выполняются в полном объеме. Более того, социальная направленность бюджета будет усиливаться по мере поступления дополнительных средств. Текущая ситуация требует незамедлительной реакции на любые изменения социального самочувствия людей, и сегодняшние решения как раз это демонстрируют", — подытожил парламентарий.

Гид потребителя

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