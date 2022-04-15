Двое экс-преподавателей филиала СамГУПС получили условные сроки за "продажу" экзаменов и дипломов

Железнодорожный райсуд Пензы вынес приговор двум бывшим преподавателям филиала СамГУПС. Их признали виновными в получении взяток и служебном подлоге. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В течение 2019–2020 гг. преподаватели неоднократно получали взятки от студентов за написание дипломных работ и курсовых проектов, отчетов по практике, а также сдачу экзаменов без проверки знаний. В совокупности сотрудники университета получили более 200 тыс. рублей.

Подсудимые признали вину. Суд назначил каждому из них по четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор еще не вступил в законную силу.