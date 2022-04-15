СКС вернуло в бюджет города 6,2 млн руб. за нарушение концессионного соглашения

В Самаре СКС вернуло в бюджет 6,2 млн руб. из-за нарушения концессионного соглашения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство обнаружило недочеты при проверке в 2019 году. СКС безвозмездно получило муниципальное имущество с условием реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. Однако сроки этой реконструкции неоднократно срывали, а предоставление отчетов систематически задерживали. При этом администрация не торопилась взыскивать неустойку.

В итоге за дело взялась прокуратура и потребовала выплатить неустойку 34,9 млн рублей. Сейчас концессионер добровольно возместил 6,2 млн рублей. Оставшуюся часть задолженности местные власти будут взыскивать в судебном порядке.