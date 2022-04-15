Очередной тольяттинец попался на фиктивной регистрации множества мигрантов

В Тольятти на 32-летнего безработного неоднократно судимого местного жителя возбудили уголовное дело из-за фиктивно регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии полицейских, в феврале 2022 г. мужчина поставил на миграционный учет в своей квартире 29 иностранцев. Предоставлять им жилье он на самом деле не собирался.
Задержанный признал вину и пояснил, что получил за "услуги" около 8 тыс. рублей.
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В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.