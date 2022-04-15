Очередной тольяттинец попался на фиктивной регистрации множества мигрантов

В Тольятти на 32-летнего безработного неоднократно судимого местного жителя возбудили уголовное дело из-за фиктивно регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, в феврале 2022 г. мужчина поставил на миграционный учет в своей квартире 29 иностранцев. Предоставлять им жилье он на самом деле не собирался.

Задержанный признал вину и пояснил, что получил за "услуги" около 8 тыс. рублей.