Тольяттинские депутаты предложили дополнить порядок смены управляющих компаний

Депутаты тольяттинской думы выступили с обращением в областной парламент, предложив внести изменения в законодательство, регламентирующее проведение собраний собственников многоквартирных жилых домов, а также ужесточить требования к управляющим компаниям. Обращение опубликовано на сайте Самарской губернской думы в среду, 13 апреля.

Согласно документу, депутаты предлагают внести коррективы в действующий порядок проведения собраний, который, на их взгляд, несет в себе возможность нелигитимного перехода домов от одной управляющей компании к другой, в т. ч. с фальсификацией подписей собственников МКД и подделкой протоколов собраний. При этом МКД может перейти под управление компании, зачастую не имеющей необходимых материальных и трудовых ресурсов для полноценного обслуживания жилого дома.

Проблема приняла достаточно масштабный характер и в настоящее время активно поднимается не только на областном, но и федеральном уровне. В связи с этим, депутаты предлагают коллегам из вышестоящей думы, в свою очередь, обратиться в российский парламент, выдвигая ряд следующих предложений.

Во-первых, процедуру собрания собственников МКД необходимо дополнить возможностью проведения конференции граждан с участием представителей собственников МКД (не менее 50% голосов), при условии участия в конференции не менее двух третей от избранных делегатов. Предусматривается и обязательное участие муниципалитета, как собственника помещений в МКД.

Во-вторых, в российском законодательстве должны появиться нормы, разрешающие доступ к информации о проведенном собрании (о смене УК) в системе ГИС ЖКХ неопределенному кругу лиц.

А в-третьих, необходимо ужесточить лицензионные требования к управляющим организациям — сделав обязательным наличие необходимой материально-технической базы в зависимости от предполагаемого объема обслуживания жилого фонда.

Напомним, что вопросы ЖКХ находятся на постоянном контроле у главы Самарской области, включая регулярные "прямые линии" с жителями региона.