Женщину из Самарской области подозревают в попытке подкупить сотрудника налоговой

Жительница Самарской области стала фигуранткой уголовного дела по факту дачи крупной взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 14 апреля 2022 г. подозреваемая в нескольких фирм-однодневок договорилась с начальником отдела одной из налоговых инспекций региона о передаче взятки 300 тыс. рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и отсутствие налогового контроля.

Сотрудник ФНС сообщил о произошедшем правоохранителям. В результате при передаче части взятки — 100 тыс. руб. подозреваемую задержали сотрудники ФСБ.

Расследование уголовного дела продолжается.