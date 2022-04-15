Женщину из Самарской области подозревают в попытке подкупить сотрудника налоговой

Жительница Самарской области стала фигуранткой уголовного дела по факту дачи крупной взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 14 апреля 2022 г. подозреваемая в нескольких фирм-однодневок договорилась с начальником отдела одной из налоговых инспекций региона о передаче взятки 300 тыс. рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и отсутствие налогового контроля.
Сотрудник ФНС сообщил о произошедшем правоохранителям. В результате при передаче части взятки — 100 тыс. руб. подозреваемую задержали сотрудники ФСБ.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.