"Вкусная пятница": фермеры представят свою продукцию в отделениях Россельхозбанка

В день отделения Россельхозбанка принимают порядка 100 тысяч посетителей. РСХБ решил вовлечь их в "круг добра" поддержки отечественных аграриев и запускает всероссийскую инициативу "Вкусная пятница". Банк делает шаг навстречу КФХ: теперь фермеры могут по пятницам бесплатно представлять свою продукцию широкой аудитории. Клиенты будут одновременно помогать АПК и участвовать в формировании традиции потребления качественной и здоровой продукции.

Реализация проекта "Вкусная пятница" начнётся с отделений Россельхозбанка и будет проходить в офисах региональных филиалов до июля.

К "кругу добра" могут присоединиться и корпоративные клиенты РСХБ, которые разделяют уважение банка к фермерскому движению. Всё, что требуется, — сообщить банку время и место для мероприятия. Всю организацию РСХБ берёт на себя. Требование лишь одно: на площадке должен быть обеспечен высокий поток людей. Предложение войти в инициативу действует и для неравнодушных государственных органов — порядок действий тот же.

Для этого надо оставить заявку по ссылке svoe-rodnoe.ru/more/feedback, где в графе "Причина обращения" выбрать из выпадающего списка пункт "Заказать мероприятие "Вкусная пятница". Аграриям, желающим поучаствовать в мероприятии, надо воспользоваться той же ссылкой, однако из меню выбрать "Стать фермером "Вкусной пятницы".

Для того чтобы познакомить россиян с максимально широким ассортиментом продукции, фермеры будут меняться. Таким образом, "Вкусная пятница" предоставляет шанс попробовать и приобрести продукты в традиционном, "очном" формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы: какие удобрения были использованы, какого сорта семена и т. д.

Эту же продукцию можно приобрести и онлайн через приложение Своё Родное. Там собрано более 50 тысяч предложений от фермеров из самых разных регионов страны. Продукцию можно приобрести в несколько кликов и при желании заказать домой. Фермеры от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы вроде морского гребешка.

Также через платформу Своё За городом можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах.