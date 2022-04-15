Двух самарских полицейских подозревают в получении 700 тыс. руб. от "кладмена"

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Их подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, во время патрулирования Промышленного района правоохранители заметили молодого человека, делавшего "закладки" с наркотиками. У него нашли свертки с запрещенными веществами.
Полицейские уже везли сбытчика в отдел, когда он предложил "замять дело" за 700 тыс. рублей. Сотрудники МВД согласились.
Расследование уголовного дела продолжается.
Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции А.В.Токарев назначил служебную проверку в отношении подозреваемых.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.