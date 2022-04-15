Двух самарских полицейских подозревают в получении 700 тыс. руб. от "кладмена"

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Их подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, во время патрулирования Промышленного района правоохранители заметили молодого человека, делавшего "закладки" с наркотиками. У него нашли свертки с запрещенными веществами.

Полицейские уже везли сбытчика в отдел, когда он предложил "замять дело" за 700 тыс. рублей. Сотрудники МВД согласились.

Расследование уголовного дела продолжается.

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции А.В.Токарев назначил служебную проверку в отношении подозреваемых.