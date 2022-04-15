В период половодья "Тольяттикаучук" работает по плану

В Самарской области пройден пик паводка на малых реках. Первая фаза весеннего половодья показала, что предприятие "Тольяттикаучук" готово к противопаводковому периоду.

К паводковой обстановке предприятие подготовилось заранее: создана постоянно действующая комиссия, разработаны и реализованы мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу объектов в условиях весеннего половодья, налажена обратная связь с ответственными подразделениями.

В апреле пожарно-спасательное формирование ООО "Сервис-Безопасность" по охране предприятия "Тольяттикаучук" - ПЧ №28 вместе с городскими спасательными службами устранили последствия наводнения в ближайших к городу сельских поселениях.

"Как только стали поступать звонки от жителей о резком повышении воды в водоемах и сходе талых вод с полей в Мусорке, Ташле, Тимофеевке, Нижнем Санчелеево, к нам обратилась администрация, и мы направили в район чрезвычайной ситуации пожарную насосную станцию для откачки воды и специализированную технику с запасом пожарных рукавов", - прокомментировал ситуацию Вадим Медведев, руководитель пожарно-спасательного формирования ООО "Сервис-Безопасность" по охране предприятия "Тольяттикаучук".

Была организована эвакуация людей с подтопленных участков и введен режим "Повышенная готовность".

Спасатели "Тольяттикаучука" активно участвовали в откачке воды в селе Мусорка, устраняли последствия паводка в Нижнем Санчелеево. Спецтехникой пожарно-спасательного формирования ООО "Сервис-Безопасность" по охране предприятия "Тольяттикаучук" перекачано 12 тысяч кубов воды.

Благодаря оперативным действиям удалось избежать серьезных последствий наводнения.