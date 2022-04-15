Новикомбанк выдает льготную ипотеку на новостройки по ставке 11,5%

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, установил ставку по льготной ипотеке ниже ориентира, определенного правительством РФ. В рамках программы "Первичный рынок" банк предоставляет своим клиентам льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 11,5% годовых.

В программе Новикомбанка "Первичный рынок" могут участвовать работники организаций — стратегических партнеров банка, а также держатели социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех. Получить льготную ипотеку могут заемщики, приобретающие квартиру в новостройках, при сумме кредита до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов страны кредит не должен превышать 6 млн рублей.

"С 1 апреля по условиям льготной программы господдержки ставка по ипотеке на квартиры в новостройках составляет 12% годовых. Мы предлагаем своим клиентам — сотрудникам Ростеха и предприятий, входящих в Госкорпорацию, — 11,5% годовых. На сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений на рынке, — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус, — Программы ипотечного кредитования Новикомбанка соответствуют государственной политике по повышению доступности жилья и жилищной программе Ростеха. Предоставление клиентам максимально выгодных условий по ипотеке — одно из основных направлений социальной стратегии банка".

Новикомбанк также предоставляет своим клиентам возможность оформить кредиты по программе "Семейная ипотека" по ставке от 4% годовых.

Социально-платежная карта — эксклюзивный продукт, разработанный специалистами Новикомбанка и Ростеха. Она совмещает функционал банковской карты и предоставляет держателям набор бонусов и привилегий, включая особые условия кредитования.