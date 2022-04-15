Новикомбанк выдает льготную ипотеку на новостройки по ставке 11,5%

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, установил ставку по льготной ипотеке ниже ориентира, определенного правительством РФ. В рамках программы "Первичный рынок" банк предоставляет своим клиентам льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 11,5% годовых.
В программе Новикомбанка "Первичный рынок" могут участвовать работники организаций — стратегических партнеров банка, а также держатели социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех. Получить льготную ипотеку могут заемщики, приобретающие квартиру в новостройках, при сумме кредита до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов страны кредит не должен превышать 6 млн рублей.
"С 1 апреля по условиям льготной программы господдержки ставка по ипотеке на квартиры в новостройках составляет 12% годовых. Мы предлагаем своим клиентам — сотрудникам Ростеха и предприятий, входящих в Госкорпорацию, — 11,5% годовых. На сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений на рынке, — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус, — Программы ипотечного кредитования Новикомбанка соответствуют государственной политике по повышению доступности жилья и жилищной программе Ростеха. Предоставление клиентам максимально выгодных условий по ипотеке — одно из основных направлений социальной стратегии банка".
Новикомбанк также предоставляет своим клиентам возможность оформить кредиты по программе "Семейная ипотека" по ставке от 4% годовых.
Социально-платежная карта — эксклюзивный продукт, разработанный специалистами Новикомбанка и Ростеха. Она совмещает функционал банковской карты и предоставляет держателям набор бонусов и привилегий, включая особые условия кредитования.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?