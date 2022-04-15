16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией Банк "Открытие" предлагает путешествия по России с кешбэком 20%

Банки Финансы

Новикомбанк выдает льготную ипотеку на новостройки по ставке 11,5%

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, установил ставку по льготной ипотеке ниже ориентира, определенного правительством РФ. В рамках программы "Первичный рынок" банк предоставляет своим клиентам льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 11,5% годовых.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В программе Новикомбанка "Первичный рынок" могут участвовать работники организаций — стратегических партнеров банка, а также держатели социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех. Получить льготную ипотеку могут заемщики, приобретающие квартиру в новостройках, при сумме кредита до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов страны кредит не должен превышать 6 млн рублей.

"С 1 апреля по условиям льготной программы господдержки ставка по ипотеке на квартиры в новостройках составляет 12% годовых. Мы предлагаем своим клиентам — сотрудникам Ростеха и предприятий, входящих в Госкорпорацию, — 11,5% годовых. На сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений на рынке, — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус, — Программы ипотечного кредитования Новикомбанка соответствуют государственной политике по повышению доступности жилья и жилищной программе Ростеха. Предоставление клиентам максимально выгодных условий по ипотеке — одно из основных направлений социальной стратегии банка".

Новикомбанк также предоставляет своим клиентам возможность оформить кредиты по программе "Семейная ипотека" по ставке от 4% годовых.

Социально-платежная карта — эксклюзивный продукт, разработанный специалистами Новикомбанка и Ростеха. Она совмещает функционал банковской карты и предоставляет держателям набор бонусов и привилегий, включая особые условия кредитования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1