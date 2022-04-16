В Приволжском районе рецидивист украл продукты для продолжения застолья

В отдел полиции за помощью обратился представитель одного из сетевых магазинов, расположенных в с. Приволжье, который сообщил, что с витрины совершена кража продуктов питания на общую сумму около трех тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска опознали по записям с камер видеонаблюдения в злоумышленнике ранее судимого местного жителя, установили, что он находится по месту проживания, задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников ОМВД России по Приволжскому району, подозреваемый — безработный, ранее судимый за кражу и грабеж 30-летний местный житель. В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что похитил продукты, чтоб продолжить застолье у себя дома, после которого уснул.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража".