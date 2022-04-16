В Приволжском районе рецидивист украл продукты для продолжения застолья

В отдел полиции за помощью обратился представитель одного из сетевых магазинов, расположенных в с. Приволжье, который сообщил, что с витрины совершена кража продуктов питания на общую сумму около трех тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска опознали по записям с камер видеонаблюдения в злоумышленнике ранее судимого местного жителя, установили, что он находится по месту проживания, задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По данным сотрудников ОМВД России по Приволжскому району, подозреваемый — безработный, ранее судимый за кражу и грабеж 30-летний местный житель. В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что похитил продукты, чтоб продолжить застолье у себя дома, после которого уснул.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража".
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.