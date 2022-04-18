У самарской пенсионерки мошенники выманили 950 тыс. руб. на "спасение" внука в ДТП

В полицию обратилась 79-летняя жительница Самары с заявлением о хищении у нее 950 тыс. рублей.
Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что по вине ее внука произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения родственника от уголовной ответственности передать "кому следует" денежные средства.
Взволнованная женщина выполнила все указания неизвестного и в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 950 тыс. рублей.
Сотрудниками уголовного розыска был задержан водитель такси, проживающий в Тольятти. Как пояснил задержанный, ему позвонил клиент, попросил в качестве курьера забрать денежные средства с указанного адреса и перевести их на указанный им счет, что мужчина и сделал.
В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.