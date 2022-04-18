У самарской пенсионерки мошенники выманили 950 тыс. руб. на "спасение" внука в ДТП

В полицию обратилась 79-летняя жительница Самары с заявлением о хищении у нее 950 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что по вине ее внука произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения родственника от уголовной ответственности передать "кому следует" денежные средства.

Взволнованная женщина выполнила все указания неизвестного и в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 950 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан водитель такси, проживающий в Тольятти. Как пояснил задержанный, ему позвонил клиент, попросил в качестве курьера забрать денежные средства с указанного адреса и перевести их на указанный им счет, что мужчина и сделал.

В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.