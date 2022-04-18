Россельхозбанк открыл обновленный офис в Нефтегорске

В Нефтегорске дополнительный офис Самарского филиала Россельхозбанка работает с 2007 года. Совсем недавно, в начале апреля текущего года, дополнительный офис переехал в новое реновированное помещение по адресу: ул. Нефтяников, 29А. Для удобства клиентов в новом офисе оборудован просторный зал, удобная зона ожидания, организована простая и понятная внутренняя навигация, электронная очередь, установлен банкомат, работающий 24/7. Офис расположен в центре города, в шаговой доступности от него находится Администрация муниципального района Нефтегорский, крупное градообразующее предприятие, организации по социальному обслуживанию населения.

"Россельхозбанк в Нефтегорске занимает прочные позиции на рынке финансовых услуг района. Клиентами дополнительного офиса являются более 5 700 физических и 340 юридических лиц. Открытие обновленного офиса после реновации повышает качество обслуживания клиентов. В целях увеличения охвата сельских территорий продолжается работа по расширению филиальной сети", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

На открытии дополнительного офиса присутствовали заместитель директора Самарского филиала Андрей Линкер, управляющий дополнительного офиса Лариса Дедикова и глава администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области Александр Баландин. "С Россельхозбанком сложились прочные отношения. Приятно, что банк модернизирует офисы, расширяет сеть банковского обслуживания и предоставляет жителям сельских территорий возможность получать финансовые услуги в полном объеме и в комфортных условиях", — подчеркнул Александр Баландин.

В новом офисе можно получить весь комплекс банковских услуг: открыть вклад, подать заявку на ипотеку, в том числе с государственной поддержкой, оформить потребительский кредит, рефинансировать кредиты, получить банковскую карту, осуществить перевод или оплатить коммунальные услуги. Для корпоративных клиентов доступны расчетно-кассовое обслуживание, инвестиционные и кредитные программы, размещение денежных средств на депозитах, зарплатные проекты.

"Почти 10 лет являюсь клиентом банка, у меня есть дебетовая карта Россельхозбанка, открыт вклад в дополнительном офисе на выгодных условиях. В 2015 году я зарегистрировала фермерское хозяйство и начала сотрудничать с банком как индивидуальный предприниматель, пользуюсь РКО и кредитными продуктами. Очень рада переезду банка в новый современный офис в центре города. Сотрудники офиса всегда доброжелательны, консультируют по банковским продуктам, помогают решать финансовые вопросы", — рассказала глава крестьянско-фермерского хозяйства Галина Ращупкина, клиентка дополнительного офиса в Нефтегорске.