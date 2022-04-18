Россельхозбанк снижает ставки по ипотечным кредитам

РСХБ делает ипотеку доступнее: с 19 апреля клиенты смогут получить ипотечный кредит по базовым программам по сниженным процентным ставкам. Так, ставка по ипотечному кредиту на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках жилья составит от 16,99%.

"Вслед за снижением ключевой ставки Банка России Россельхозбанк улучшил условия кредитования для своих клиентов. Также мы активно развиваем дополнительные цифровые услуги: среди них оценка экспертом, проверка юридической чистоты недвижимости, электронная регистрация сделки. Воспользоваться этими и другими услугами можно на онлайн-платформе "Свое Жилье", - прокомментировала Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Базовая ставка вне программ с государственным субсидированием составит 16,99% вместо 19,35%. Также клиентам РСХБ доступна широкая линейка ипотечных продуктов, в том числе возможность оформить льготные ипотечные кредиты в рамках программы господдержки. При первоначальном взносе не менее 15% от общей стоимости объекта недвижимости и при максимальной сумме кредита до 12 млн рублей, минимальная процентная ставка в РСХБ составляет 11,40%. Продолжает действовать программа "детской" ипотеки со ставкой от 5%. Она доступна семьям, где с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 появился ребенок. По-прежнему доступны особые условия для отдельных регионов. Например, в ДФО действует ставка от 2%. С помощью кредита можно приобрести готовое или строящееся жилье на первичном рынке. Кроме того, в РСХБ доступны специальные условия ипотечного кредитования покупки квартир у застройщика ГК "А101" по ставке от 1,01%.

Всего с начала 2022 года РСХБ предоставил ипотечных кредитов общим объемом в 7,8 млрд рублей.

Также Россельхозбанк снижает процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. С 19 апреля минимальная ставка по потребительским и пенсионным кредитам составит 12,5% годовых. Заявку на кредит можно подать без посещения офисов Банка - на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.