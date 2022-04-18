3 и 6 мая на сцене САТОБ представят два спектакля из программы "Золотой Маски"

Региональная программа главного театрального фестиваля страны "Золотая Маска" в 2022 г. пройдет в 14 городах. В последние несколько лет в Самарской области спектакли фестиваля принимал исключительно Новокуйбышевск, но в этом году показы состоятся и в региональной столице.

На сцене Театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича 3 мая пройдет вечер одноактных балетов театра "Урал Опера Балет" (Екатеринбург): "Неаполь", Brahms Party, "Вариации Сальери" (12+).

6 мая на той же сцене покажут драматический спектакль Российского академического молодежного театра (Москва) "Сын" Флориана Зеллера (18+), режиссером которого выступил Юрий Бутусов.

Помимо этого, в рамках фестиваля "ПоМост" 14 мая в Новокуйбышевске представят кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" (12+) Московского Театра Наций в постановке Тимура Бекмамбетова, номинированного в 2022 г. на "Маску" сразу в нескольких категориях.

Вечер одноактных балетов театра "Урал Опера Балет" (Екатеринбург): "Неаполь", Brahms Party, "Вариации Сальери" (12+). "Неаполь" - дивертисмент из балета на музыку Хольгера Симона Паулли и Эдварда Хельстеда. Спектакль вошел в лонг-лист фестиваля в этом году. Brahms Party на музыку Иоганнеса Брамса был номинирован на "Золотую Маску"-2020 как лучший спектакль в балете и за лучшую работу хореографа. Это работа Антона Пимонова, ныне руководителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета, как написано в аннотации, представляет "праздник чисто мужского неоклассического танца". "Вариации Сальери" на музыку Антонио Сальери "26 вариаций на тему испанской фолии" - работа Вячеслава Самодурова, где постановщик исследует, "как далеко может зайти классический балет, не изменяя себе".

Драматический спектакль Российского академического молодежного театра (Москва) "Сын" Флориана Зеллера (18+) режиссера Юрия Бутусова и композитора Фаустаса Латенаса номинирован на премию "Золотая Маска" 2022 г. в категориях "Лучший спектакль в драме, большая форма", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника" (Максим Обрезков), "Лучшая работа художника по свету" (Александр Сиваев), "Лучшая мужская роль" (Евгений Редько), "Лучшая женская роль второго плана" (Татьяна Матюхова), "Лучшая мужская роль второго плана" (Александр Девятьяров).