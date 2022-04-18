Экс-председателя совета директоров "Самара-Авиагаза" будут судить за сокрытие налогов

В Самаре направили в суд уголовное дело бывшего председателя совета директоров ООО "Самара-Авиагаз", обвиняемого в сокрытии денег от налоговой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, к декабрю 2020 г. ФНС предъявила ООО "Самара-Авиагаз" требования на сумму более 37 млн рублей. Организация не спешила отдавать деньги, хотя на счетах были средства для частичного погашения задолженности. Обвиняемый скрыл от ФНС 25 млн руб., направив их на расчеты с контрагентами через третьих лиц.