Экс-председателя совета директоров "Самара-Авиагаза" будут судить за сокрытие налогов

В Самаре направили в суд уголовное дело бывшего председателя совета директоров ООО "Самара-Авиагаз", обвиняемого в сокрытии денег от налоговой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, к декабрю 2020 г. ФНС предъявила ООО "Самара-Авиагаз" требования на сумму более 37 млн рублей. Организация не спешила отдавать деньги, хотя на счетах были средства для частичного погашения задолженности. Обвиняемый скрыл от ФНС 25 млн руб., направив их на расчеты с контрагентами через третьих лиц.
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В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.