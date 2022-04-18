Инструктора самарской автошколы обвиняют в передаче взятки

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В Самаре завершилось расследование уголовного дела мастера по обучению вождению частной автошколы. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.