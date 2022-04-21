Сервис займов под залог ПТС "Ваш инвестор" запускает ежегодный розыгрыш денежных призов

Главный приз — 100 000 рублей

Сервис займов "Ваш инвестор" объявляет о старте ежегодного весеннего розыгрыша подарков. В этом году "Денежный марафон подарков" стартует 13 апреля. За это время будут разыграны 11 денежных призов:

— главный приз 100 000 рублей

— два приза по 50 000 рублей

— два приза по 25 000 рублей

— каждую среду будут разыгрываться 10 000 рублей среди клиентов, взявших займ на предыдущей неделе.

Имена обладателей главных призов станут известны 1 июня.

Кто может принять участие в розыгрыше?

Принять участие в розыгрыше могут все клиенты, взявшие займ под ПТС в "Ваш инвестор", в период с 13 апреля по 31 мая 2022 года в любом из городов присутствия компании на любую сумму.

ВАЖНО: победителям не придется платить никаких налогов — "Ваш инвестор" берет эту работу на себя, при этом выигравший получит полную сумму приза. Кроме того, клиенты, победившие в еженедельном розыгрыше, все еще могут претендовать на главный приз в 100 000 рублей.

Федеральный сервис займов "Ваш инвестор", специализирующийся на выдаче займов под залог ПТС и автотранспорта, каждую весну проводит розыгрыш денежных призов — в числе победителей десятки клиентов компании по всей стране.

Подать заявку на заем под залог авто можно на сайте компании Vashinvestor.ru или по телефону 8–800–1001–465.

Срок проведения мероприятия: с 13 апреля по 17 июня 2022 года (включая сроки определения обладателей подарков и их выдачу). Подробности об организаторе, правилах проведения, сроках, порядке и месте получения подарков на сайте организатора vashinvestor.ru.