Сервис займов под залог ПТС "Ваш инвестор" запускает ежегодный розыгрыш денежных призов

Главный приз — 100 000 рублей
Сервис займов "Ваш инвестор" объявляет о старте ежегодного весеннего розыгрыша подарков. В этом году "Денежный марафон подарков" стартует 13 апреля. За это время будут разыграны 11 денежных призов:
— главный приз 100 000 рублей
— два приза по 50 000 рублей
— два приза по 25 000 рублей
— каждую среду будут разыгрываться 10 000 рублей среди клиентов, взявших займ на предыдущей неделе.
Имена обладателей главных призов станут известны 1 июня.
Кто может принять участие в розыгрыше?
Принять участие в розыгрыше могут все клиенты, взявшие займ под ПТС в "Ваш инвестор", в период с 13 апреля по 31 мая 2022 года в любом из городов присутствия компании на любую сумму.
ВАЖНО: победителям не придется платить никаких налогов — "Ваш инвестор" берет эту работу на себя, при этом выигравший получит полную сумму приза. Кроме того, клиенты, победившие в еженедельном розыгрыше, все еще могут претендовать на главный приз в 100 000 рублей.
Федеральный сервис займов "Ваш инвестор", специализирующийся на выдаче займов под залог ПТС и автотранспорта, каждую весну проводит розыгрыш денежных призов — в числе победителей десятки клиентов компании по всей стране.
Подать заявку на заем под залог авто можно на сайте компании Vashinvestor.ru или по телефону 8–800–1001–465.
Срок проведения мероприятия: с 13 апреля по 17 июня 2022 года (включая сроки определения обладателей подарков и их выдачу). Подробности об организаторе, правилах проведения, сроках, порядке и месте получения подарков на сайте организатора vashinvestor.ru.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?