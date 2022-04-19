Директора "Строймонтажа" из Самарской области осудили за подкуп

В Новокуйбышевске суд вынес приговор директору ООО "Строймонтаж", которого признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В августе 2020 г. АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" проводило конкурс на закупку работ. Обязательным критерием для участия служило наличие лицензии на определенный вид деятельности.

Директор "Строймонтажа" подал заявку. В ней была копия необходимой лицензии. Однако при проверке заказчик обнаружил, что документ поддельный, отказал в участии в закупке и потребовал аннулирования аккредитации организации.

После этого осужденный попытался подкупить начальника управления по экономической безопасности АО и передал 50 тыс. руб. за подготовку положительного заключения для восстановления аккредитации. Мужчина от денег отказался, а подозреваемого задержали.

Суд назначил директору "Строймонтажа" три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф 150 тыс. рублей.