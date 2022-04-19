Самарский ИП задолжал сотрудникам более 1,9 млн рублей

В Самаре завершилось расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя, обвиняемого в невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, обвиняемый, занимавшийся перевозками крупногабаритных грузов, с ноября 2018 г. по май 2021 г. периодически не платил зарплату восьмерым работникам - всего более 1,9 млн рублей.
Кроме того, во время расследования выяснилось, что мужчина являлся еще и руководителем ООО "Транс-Вояж" и с декабря 2019 г. по май 2020 г. задолжал сотруднику 83 тыс. рублей. При этом у организации были средства на погашения долга, но обвиняемый направил их на другие цели.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.