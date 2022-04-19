Самарский ИП задолжал сотрудникам более 1,9 млн рублей

В Самаре завершилось расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя, обвиняемого в невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, обвиняемый, занимавшийся перевозками крупногабаритных грузов, с ноября 2018 г. по май 2021 г. периодически не платил зарплату восьмерым работникам - всего более 1,9 млн рублей.

Кроме того, во время расследования выяснилось, что мужчина являлся еще и руководителем ООО "Транс-Вояж" и с декабря 2019 г. по май 2020 г. задолжал сотруднику 83 тыс. рублей. При этом у организации были средства на погашения долга, но обвиняемый направил их на другие цели.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.