В Самаре отметили Международный день цирка

В минувшую субботу, 16 апреля, в зале Самарского цирка не было свободных мест. Впрочем, как и все полтора месяца гастролей грандиозного шоу Гии Эрадзе "Бурлеск". Но в тот день выступление было особенным, ведь ежегодно в третью субботу апреля все мировое цирковое сообщество и поклонники этого искусства отмечают веселый, добрый праздник - Всемирный день цирка.

Праздничные действа начались уже с утра в фойе. Самарский государственный цирк совместно с Российской государственной цирковой компанией и шоу "Бурлеск" подготовили для гостей множество сюрпризов. До начала представления вся территория цирка была поделена на развлекательные зоны: конкурсы, игры, танцы, фотозоны и, конечно, торжественный оркестр. Прошла акция "Парад рекордов" с участием и награждением рекордсменов Самары и Самарской области.

Увенчало пышный праздник грандиозное представление "Бурлеск". Акробаты, клоуны, гимнасты и дрессировщики сделали все возможное, чтобы в течение всего шоу зрители не могли отвести взгляд от арены, ведь бурлеск - это блеск, красота, они завораживают великолепными костюмами, атмосферой роскоши и невероятной авторской музыкой. В эпилоге шоу поздравить артистов и зрителей на манеж вышли директор Самарского государственного цирка Валерий Александрович Блинчиков и создатель шоу "Бурлеск", заслуженный артист России Гия Эрадзе.

"Цирковое искусство имеет богатую историю. Помимо того, что это искусство смелых, очень талантливых людей, это еще и искусство позитивное, семейное. Цирк любят и дети, и взрослые, цирк любят все. Когда-то великий Запашный сказал мне фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "Цирк был, цирк есть, и цирк будет жить". Мы очень любим свое дело, мы преданы своему искусству, и я рад, что в нашей стране самое большое количество стационарных цирков и самое большое количество высококлассных, профессиональных цирковых артистов", - отметил в своей речи художественный руководитель - главный режиссер продюсерского центра "Королевский цирк", заслуженный артист России Гия Эрадзе.

Шоу "Бурлеск" уже полтора месяца собирает аншлаги и восторженные отзывы самарских зрителей. Чтобы увидеть новый проект, зрители приезжают из соседних регионов.

Гастроли стремительно подходят к финалу. Остаются три заключительных представления на манеже Самарского государственного цирка. Только до 24 апреля.