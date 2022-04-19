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Новикомбанк и Профавиа заключили соглашение о партнерстве

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности (Профавиа) подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Стороны договорились о расширении совместной реализации программы Новикомбанка по предоставлению банковских услуг работникам предприятий, где действуют первичные профсоюзные организации. Документ подписали заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус и председатель Профавиа Алексей Тихомиров.

"Новикомбанк активно поддерживает значимые проекты в области авиастроения. Главная ценность наших компаний-партнеров — это работники, поэтому мы уделяем особое внимание укреплению сотрудничества с профсоюзом трудящихся авиационной промышленности. Мы понимаем потребности сотрудников предприятий и предлагаем им максимально выгодные условия кредитования", — прокомментировал Герман Белоус.

Новикомбанк и Ростех разработали программу "Развитие" для социальной поддержки работников. Победители производственных конкурсов, высококвалифицированные молодые специалисты и активные лидеры профсоюзных организаций могут получить ипотечный, образовательный или потребительский кредит по льготным ставкам.

Специально для сотрудников предприятий Госкорпорации Ростех Новикомбанк выпускает социально-платежную карту. Держателям карт доступны потребительские и ипотечные кредиты по сниженным ставкам, оплата услуг ЖКХ без комиссии через мобильное приложение и Интернет-Банк, одновременное подключение сразу четырех кешбэк-сервисов, бесплатное снятие наличных в банкоматах других банков. О том, как оптимизировать свои расходы за счет привилегий социально-платежной карты, выбрать подходящий кредитный продукт и не стать жертвой мошенничества, эксперты Новикомбанка рассказывают сотрудникам предприятий на семинарах по финансовой грамотности. Более 70% клиентов банка используют дополнительные сервисы карты.

"Мы знакомы с программами и предложениями Новикомбанка, и уже ведем совместную работу. Чтобы она была более успешной и плодотворной мы подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируем усилить взаимодействие профсоюзных организаций Профавиа и Новикомбанка в регионах", — отметил Алексей Тихомиров.

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