Новикомбанк и Профавиа заключили соглашение о партнерстве

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности (Профавиа) подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Стороны договорились о расширении совместной реализации программы Новикомбанка по предоставлению банковских услуг работникам предприятий, где действуют первичные профсоюзные организации. Документ подписали заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус и председатель Профавиа Алексей Тихомиров.
"Новикомбанк активно поддерживает значимые проекты в области авиастроения. Главная ценность наших компаний-партнеров — это работники, поэтому мы уделяем особое внимание укреплению сотрудничества с профсоюзом трудящихся авиационной промышленности. Мы понимаем потребности сотрудников предприятий и предлагаем им максимально выгодные условия кредитования", — прокомментировал Герман Белоус.
Новикомбанк и Ростех разработали программу "Развитие" для социальной поддержки работников. Победители производственных конкурсов, высококвалифицированные молодые специалисты и активные лидеры профсоюзных организаций могут получить ипотечный, образовательный или потребительский кредит по льготным ставкам.
Специально для сотрудников предприятий Госкорпорации Ростех Новикомбанк выпускает социально-платежную карту. Держателям карт доступны потребительские и ипотечные кредиты по сниженным ставкам, оплата услуг ЖКХ без комиссии через мобильное приложение и Интернет-Банк, одновременное подключение сразу четырех кешбэк-сервисов, бесплатное снятие наличных в банкоматах других банков. О том, как оптимизировать свои расходы за счет привилегий социально-платежной карты, выбрать подходящий кредитный продукт и не стать жертвой мошенничества, эксперты Новикомбанка рассказывают сотрудникам предприятий на семинарах по финансовой грамотности. Более 70% клиентов банка используют дополнительные сервисы карты.
"Мы знакомы с программами и предложениями Новикомбанка, и уже ведем совместную работу. Чтобы она была более успешной и плодотворной мы подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируем усилить взаимодействие профсоюзных организаций Профавиа и Новикомбанка в регионах", — отметил Алексей Тихомиров.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?