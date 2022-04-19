В Самарской области полицейские отчитались о поимке кофейного вора

В Волжском районе Самарской области полицейские задержали 26-летнего мужчину по подозрению в магазинной краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
6 апреля подозреваемый украл в магазине кофе. При этом он попал на записи камер видеонаблюдения. Задержали мужчину уже через несколько часов. Оказалось, что ранее его уже ловили полицейские за административное нарушение.
Задержанный рассказал, что продал украденный кофе прохожим на улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.