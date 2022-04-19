В Самарской области полицейские отчитались о поимке кофейного вора

В Волжском районе Самарской области полицейские задержали 26-летнего мужчину по подозрению в магазинной краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

6 апреля подозреваемый украл в магазине кофе. При этом он попал на записи камер видеонаблюдения. Задержали мужчину уже через несколько часов. Оказалось, что ранее его уже ловили полицейские за административное нарушение.

Задержанный рассказал, что продал украденный кофе прохожим на улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").