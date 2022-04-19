Охранника из Самары обвиняют в превышении полномочий

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу охранника частной охранной организации. Ему вменяют превышение полномочий.

По версии следствия, в сентябре 2021 г. во время суточного дежурства мужчина в составе группы быстрого реагирования выехал по сигналу тревожной сигнализации в магазин Free Shop. В помещении магазина он увидел сидевшего на стуле 65-летнего мужчину и избил его дубинкой.

Потерпевший получил неполный перелом ребра.

Уголовное дело направят мировому судье.