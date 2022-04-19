Охранника из Самары обвиняют в превышении полномочий

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу охранника частной охранной организации. Ему вменяют превышение полномочий.
По версии следствия, в сентябре 2021 г. во время суточного дежурства мужчина в составе группы быстрого реагирования выехал по сигналу тревожной сигнализации в магазин Free Shop. В помещении магазина он увидел сидевшего на стуле 65-летнего мужчину и избил его дубинкой.
Потерпевший получил неполный перелом ребра.
Уголовное дело направят мировому судье.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.