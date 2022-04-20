Большинство опрошенных Россельхозбанком фермеров (92,7%) заинтересованы в том, чтобы студенты агровузов и других учебных заведений помогали им в работе. При этом каждый третий предприниматель готов предоставить полный пансион (трансфер, проживание, питание) и даже выплачивать зарплату.

Также 30% аграриев могут выделить студентам комнаты для проживания и обеспечивать их горячим питанием. И только 15% считают, что дают учащимся бесценный опыт, потому и все расходы должны осуществляться за счет практикантов. Еще 10% готовы предоставлять полный пансион, но без оплаты труда.

"У студентов, конечно, меньше опыта, чем у фермеров, или его вообще нет, однако зачастую они больше мотивированы и нацелены на приобретение новых знаний и навыков. Работа в поле - отличная возможность на собственном опыте узнать, как это - быть фермером. Кто-то, возможно, передумает заниматься сельским хозяйством, поскольку работа непростая. Большинство же останется, убедившись, насколько это прибыльный и интересный бизнес", - отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Согласно исследованию РСХБ, 75% фермеров готовы предложить студентам постоянную работу, после того как завершится практика. При этом для 66% не имеет значения, учащийся какого курса придет к ним трудоустраиваться. А 15% предпочитают только старшекурсников и выпускников.

Около половины опрошенных (46,3%) предлагают учащимся работу на сезон, каждому третьему фермеру нужны рабочие руки на год и более. И только 12% видят студентов в качестве помощников на период посева и сбора урожая.

"АПК развивается семимильными шагами, появляется много новых профессий, растет потребность в кадрах. Не удивительно, что происходит "утечка мозгов" из других сфер экономики и их переток в сельское хозяйство, где зарплаты стали более чем конкурентоспособными. Это обогащает отрасль, делает ее еще более развитой и современной. При этом "ядерный электорат" АПК - это студенты агровузов, которые уже выбрали отрасль и готовы связать с ней свое будущее, свои амбиции и мечты. Содействуя развитию аграрного образования с помощью финансирования и цифровых сервисов, Россельхозбанк создал целую инфраструктуру поддержки студентов "от парты до поля", что помогает осваивать знания в университетских аудиториях и успешно применять их на практике в агрохолдингах и на фермах", - говорит Елена Батурова.