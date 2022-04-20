Большинство опрошенных Россельхозбанком фермеров (92,7%) заинтересованы в том, чтобы студенты агровузов и других учебных заведений помогали им в работе. При этом каждый третий предприниматель готов предоставить полный пансион (трансфер, проживание, питание) и даже выплачивать зарплату.
Также 30% аграриев могут выделить студентам комнаты для проживания и обеспечивать их горячим питанием. И только 15% считают, что дают учащимся бесценный опыт, потому и все расходы должны осуществляться за счет практикантов. Еще 10% готовы предоставлять полный пансион, но без оплаты труда.
"У студентов, конечно, меньше опыта, чем у фермеров, или его вообще нет, однако зачастую они больше мотивированы и нацелены на приобретение новых знаний и навыков. Работа в поле - отличная возможность на собственном опыте узнать, как это - быть фермером. Кто-то, возможно, передумает заниматься сельским хозяйством, поскольку работа непростая. Большинство же останется, убедившись, насколько это прибыльный и интересный бизнес", - отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.
Согласно исследованию РСХБ, 75% фермеров готовы предложить студентам постоянную работу, после того как завершится практика. При этом для 66% не имеет значения, учащийся какого курса придет к ним трудоустраиваться. А 15% предпочитают только старшекурсников и выпускников.
Около половины опрошенных (46,3%) предлагают учащимся работу на сезон, каждому третьему фермеру нужны рабочие руки на год и более. И только 12% видят студентов в качестве помощников на период посева и сбора урожая.
"АПК развивается семимильными шагами, появляется много новых профессий, растет потребность в кадрах. Не удивительно, что происходит "утечка мозгов" из других сфер экономики и их переток в сельское хозяйство, где зарплаты стали более чем конкурентоспособными. Это обогащает отрасль, делает ее еще более развитой и современной. При этом "ядерный электорат" АПК - это студенты агровузов, которые уже выбрали отрасль и готовы связать с ней свое будущее, свои амбиции и мечты. Содействуя развитию аграрного образования с помощью финансирования и цифровых сервисов, Россельхозбанк создал целую инфраструктуру поддержки студентов "от парты до поля", что помогает осваивать знания в университетских аудиториях и успешно применять их на практике в агрохолдингах и на фермах", - говорит Елена Батурова.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?