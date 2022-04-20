Экс-сотрудника ФСИН из Самары будут судить за попытку сбыть 3 кг наркотиков

В Самаре в суд направили уголовное дело бывшего замначальника отдела тылового обеспечения управления по конвоированию регионального УФСИН и его знакомой. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в феврале 2021 г. обвиняемый в мессенджере договорился с незнакомцами о покупке наркотика через тайник. Мужчина должен был забрать крупную партию вещества, расфасовать ее на более мелкие и разложить по "закладкам". Также он предложил знакомой поучаствовать в "бизнесе". Она подрядилась фасовать и хранить наркотик.
В мае 2021 г. экс-сотрудник ФСИН приобрел более 3 кг марихуаны и гашиша, из которых сообщница сделала более 300 свертков. Обвиняемый разместил их в десяти тайниках в Кировском районе. После этого его задержали.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу