Экс-сотрудника ФСИН из Самары будут судить за попытку сбыть 3 кг наркотиков

В Самаре в суд направили уголовное дело бывшего замначальника отдела тылового обеспечения управления по конвоированию регионального УФСИН и его знакомой. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в феврале 2021 г. обвиняемый в мессенджере договорился с незнакомцами о покупке наркотика через тайник. Мужчина должен был забрать крупную партию вещества, расфасовать ее на более мелкие и разложить по "закладкам". Также он предложил знакомой поучаствовать в "бизнесе". Она подрядилась фасовать и хранить наркотик.

В мае 2021 г. экс-сотрудник ФСИН приобрел более 3 кг марихуаны и гашиша, из которых сообщница сделала более 300 свертков. Обвиняемый разместил их в десяти тайниках в Кировском районе. После этого его задержали.