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Директор "Никор-Транса": "Отключите "Платон" - он уже всех достал"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чем грозит внешнеполитическая ситуация российским грузоперевозчикам, какой поддержки ждут автотранспортники от государства и все ли смогут пережить очередной кризис - об этом в интервью с Николаем Коротковым, директором ООО "Никор-Транс", основателем некоммерческого партнерства перевозчиков "Поволжье".

Фото: фото предоставлено спикером

- Как отразилась внешнеполитическая ситуация и ситуация с курсами валют на рынке грузоперевозок?

- Мы работаем по России, могу сказать, что из Москвы загрузок нет. Для тех, кто не в теме: основные грузы шли по направлению из Москвы в регионы. Обратно обычно уезжали догрузом.

Сейчас ценник на перевозки из Москвы сильно просел - если раньше на Самару 20-тонник можно было отправить за 65 тысяч рублей, то сейчас не всегда за 40 тысяч уходишь.

На восточных направлениях пока еще что-то держится, но не факт, что это долго продлится. В любом случае объем перевозок упал.

- Если объем производства упадет, то и грузов не будет?

- По-хорошему, производство, наоборот, должно подняться. Вопрос в том, насколько быстро это произойдет, какая помощь будет оказана производствам. Экономика ведь не может перестроиться по щелчку пальцев. Поэтому будем ждать, когда это произойдет, полгода, год - сколько потребуется.

- Ждать могут те, у кого есть запас прочности. Какие компании имеют больше шансов пережить кризис? Не вымрут ли окончательно перевозчики-одиночки?

- Одиночкам как раз сейчас проще - они не в лизингах, им не надо платить большие налоги. А большому кораблю - большая торпеда.

Если мелкий перевозчик работает и "дружит с головой", то он переживет трудные времена. У крупного же перевозчика слишком велики расходы на содержание надстройки (логисты, юристы и т.п.).

- Условно говоря, какие-нибудь "Деловые линии" даже больше под угрозой закрытия, чем ИП с одной машиной?

- Конечно. У них очень много кредитов, очень большие коллективы сотрудников - скорее всего, начнутся сокращения. Если конкретно говорить о "ДЛ", то тут не так все плохо. Во-первых, это внутрироссийский перевозчик. Потом, у них очень хорошо развита складская логистика, а она на кризисах только зарабатывает. Я разговаривал со знакомым перевозчиком из Питера, тоже занимающегося сборными грузами, и он сказал, что у него объемы выросли. Да и я всегда говорил, что кризис в помощь сборным грузам.
Поэтому конкретно "ДЛ" нет смысла приводить в пример, а такие компании, как "Делко", "DLT" и подобные, - они больше под угрозой.

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Тем более что есть перевозчики, у которых много машин работало на заграницу, а сейчас они эти машины будут переориентировать на другой рынок. Международники не любят ездить по России, значит, им придется переориентироваться на восток. А куда - в Китай, в Монголию? Монголия только потребляет, Китай отдает. Начнут все ездить туда, в итоге ценники упадут.

- Открытие границ с Казахстаном как-то поможет?

- А какая разница? В Казахстане ничего не производят. Там только нефть. Туда еще можно возить, но и до того возили. К тому же там и свои перевозчики есть, и они нас не ждут. Они и так ездят дешевле, чем мы. Учитывая, что сейчас там горючка стала дорогая, то и нашим перевозчикам туда не сильно выгодно стало ездить.

- Есть ли сейчас проблемы с пересечением границ? В соцсетях пишут о случаях недружественных действий в отношении русских водителей за границей - известны ли вам такие факты?

- Я о таких случаях не слышал. У меня есть знакомые европейцы, но мы подобных фактов не обсуждали.

- Как обстоит ситуация с запчастями из-за санкций?

- С запчастями пока проблем нет, но ценник на них подскочил в два-три раза. Хотя курс валют стабилизировался, так там и остаются.

Уже наблюдается дефицит по некоторым позициям, или запчасти в наличии, но уже не тех марок, не того производителя и не того качества, как раньше.

Если мы раньше ставили оригиналы либо детали и узлы, близкие к оригиналу, то скоро придется ставить китайские и, возможно, не очень хорошего качества.

- Какие меры поддержки от государства могли бы помочь в сложившейся ситуации?

- Мы хотим обратиться к правительству: первым делом отключите систему "Платон"! Он уже всех достал. Ведь это довольно большая составляющая, которая "сидит" в стоимости перевозок. Как ни крути, постоянно выскакивают штрафы, хотя мы за "Платон" платим. А бодаться с этой системой - без толку, так как "Платон" - это "Сумеречная зона-2", после "Почты России".

- Может быть, налоги снизить?

- Меня налоги не напрягают - напрягает отсутствие грузов. Пускай государство поможет поднять производство. Поднимут производство - мы будем возить, вопросов больше нет. По большому счету мы сами выплывем. Если помогут, как при коронавирусе, с содержанием сотрудников, то спасибо.

- Какие-то прогнозы по выживанию отрасли можно озвучить?

- Мы живем одним днем - сегодняшним. Никаких прогнозов сейчас строить нельзя, но и с этого корабля никуда не можем деться. Так что будем бултыхаться до последнего.

- Какие предложения по импортозамещению, со своей стороны, вы могли бы озвучить?

- Я спрошу так: а вы задумывались, почему у нас в армии одни старые КАМАЗы? Потому что раньше думали о безопасности страны: вся техника, все запчасти и комлектующие должны полностью производиться на территории страны, чтобы избежать ситуаций, связанных с санкциями, внешним давлением. А сейчас новый магистральный КАМАЗ - это фактически тот же "Мерседес". О какой независимости от импорта можно рассуждать?

Да о чем говорить - от нас уходит "Тетрапак", и производство молочки, соков встает. А я вспоминаю советский треугольный пакет с молоком - ведь могли же сами производить? Хлебопекарное оборудование уходит - у нас паника.

Мне за державу обидно - мы же все можем, все умеем производить сами!..

Интервью опубликовано в рамках проекта "ТОЧКИ РОСТА", в центре внимания которого стоят экономические и социальные процессы в Самарской области на фоне внешнеполитической ситуации. Вместе с экспертами мы освещаем проблематику конкретных отраслей экономики. Если вы хотите поделиться опытом или мнением, обозначить проблемы перед органами власти, высказать конкретные предложения по мерам поддержки от государства - пишите на почту редакции:  info@vninform.ru.

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