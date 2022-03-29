Нина Енщикова: Бизнесу нужна системная поддержка

Нина Енщикова, исполнительный директор Ассоциации предпринимателей г.о. Сызрань, руководитель местного городского отделения "Опора России", общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области - о том, какие системные меры поддержки требуются сегодня малому бизнесу, почему нужен закон о тунеядстве и когда предприниматели ждут окончания кризиса.

- Вы участвовали в работе круглого стола по проблемам малого и среднего предпринимательства, прошедшего 24 марта в губернской думе. Какой главный вопрос вы задали депутатам?

- Мы уже восемь лет живем в условиях санкций - что мы за это время сделали? Это вопрос адресован правительству и думе. Как оказалось, мы за восемь лет не подготовились к тому, что у нас сейчас происходит.

Мы не надеемся на то, что санкции отменят через год, через два, сомневаемся, что даже через десять лет их отменят. И меры, подобные тем, которые мы принимали, когда у нас был коронавирус, могут смягчить ситуацию на каком-то этапе, но если мы не примем системных мер, то результата не будет.

- Какие меры поддержки малого бизнеса должны быть первоочередными?

- Мы просим для СМСП в качестве одной из мер поддержки снизить страховые взносы за сотрудников с фонда оплаты труда (ФОТ). Сейчас мы минимально должны заплатить 30,2%. А в малом и среднем предпринимательстве очень большая часть затрат связана именно с ФОТ.

Поэтому мы предлагаем вернуться к единому социальному налогу (ЕСН), то есть объединить взносы в Пенсионный фонд, в Фонд обязательного медицинского страхования и соцстрах. Оплачивать их единой суммой, которая не должна быть больше 10-14%.

Это даст высвобождение денежных средств, которые мы можем вложить в производство, повысить зарплату сотрудникам, пополнить оборотные средства, которых нам так сейчас не хватает.

Мы предлагаем эту меру как системную для всего малого бизнеса.

- Власти предлагают субсидирование бизнеса?

- Да, говорили о субсидиях. Но наша Ассоциация считает, что субсидии в этой ситуации не помогут, а только отсрочат "смерть" многих бизнесов.

- Какие сферы могут сегодня взять на себя роль локомотива экономики?

- Мы должны очень четко понимать, кто будет нас вытаскивать из этой ситуации. Однозначно - это предприятия обрабатывающей и пищевой промышленности.

Мы давным-давно говорили о таком понятии, как продовольственная безопасность. И помогая пищевой промышленности, мы обеспечим эту безопасность.

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Поэтому мы предлагаем прежде всего поддерживать эти производственные предприятия.

Вот пример проблем в этой сфере. У нас выступал предприниматель, владелец завода по производству минеральной воды и лимонада. Две недели назад он покупал сахар по 62 рубля, неделю назад - по 66, а сегодня ему принесли счета по 72.

Алюминий, который используется при изготовлении пробок, оказывается, в России не раскатывается. Мы куда-то болванки везем за границу, там их раскатывают, потом мы их возвращаем. Все подорожало - бутылка, пробка, этикетка... И весь тот дисконт, который у него был, - он его съел. Что делать дальше?

- Каким образом можно поддержать эти отрасли?

- В регионе есть такой ресурс, как Упрощенная система налогообложения (УСН). Для производственников УСН нужно уменьшать - до 1%, если это "доходы", и до 5%, если "доходы минус расходы".

Также надо понимать, что производства не заработают, если у них не будет дешевых и длинных кредитов. Когда Китай поднимался, он давал производственным предприятиям кредиты под 1-3%. У нас таких кредитов нет. Но они должны быть, чтобы производство работало и развивалось!

Потому что производство потащит за собой все. А сейчас нужно очень многое начинать с нуля - оказалось, что мы не умеем делать многие вещи, которые могли бы делать на своей территории.

- Вдруг выяснилось, что у нас тотальный дефицит рабочих рук...

- Да, на круглом столе в губдуме поднималась проблема отсутствия квалифицированных работников. Я вам больше скажу: квалифицированных не было два года назад, а сейчас нет вообще никаких.

Бизнес готов брать людей, готов их обучать, но люди не хотят работать. Потому что у нас социально ориентированное государство, помогающее всем сирым и обездоленным (мы не берем в расчет детей, пожилых людей и инвалидов). Но давайте разбираться - а кто у нас сирые и обездоленные?

Я не видела ни одного сирого и обездоленного, который при наличии работы не работает. Он ведь когда не работает? Когда у него есть субсидия от государства и он живет на нее - ему много не надо. Плюс, когда у него есть нелегальная работа.

От нашей ассоциации мы предлагали ввести закон о тунеядстве, так как наличие такого закона очень четко определит статус людей трудоспособного возраста. Если ты не трудоустроен и не платишь налоги, то почему ты должен получать бесплатные медицинские услуги, учить бесплатно своих детей?

Это, конечно, спорная инициатива. Но и у бизнеса много вопросов, и главный - почему мы должны содержать людей, которые не хотят работать? Такого быть не должно.

В ассоциацию приходят директора предприятий и говорят: мы могли бы повысить объемы, но людей нет. Даем объявления - их нет.

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900 тысяч граждан России состоят на учете в центрах занятости как безработные, а мы - бизнес - не можем найти себе работников.

- С теневым сектором уже борются - например, появились самозанятые.

- Хотелось бы добавить - наша ассоциация предлагает закрыть программу по финансовой поддержке так называемых самозанятых. Все те, кто ведет предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы как ИП, которые могут использовать налог на профессиональный доход. Это создаст равные конкурентные возможности для всех участников рынка и обеспечит защиту граждан в рамках закона о защите прав потребителей.

И вообще, государство должно сейчас очень здорово подумать над таким вопросом: тут коллеги на заседании говорили, что Пенсионный фонд будет пустым. Но у нас 105 тысяч жителей Самарской области зарегистрированы в качестве самозанятых, и они не платят в Пенсионный фонд, а в масштабах России?.. И они сейчас выступают конкурентами бизнеса, который понесет на себе все издержки этой ситуации.

- Слышат ли власти бизнес?

- К сожалению, на круглом столе мы не смогли донести свое видение.

Я все время говорю предпринимателям: если людям не на что будет купить хлеб, то они не пойдут получать услуги. Мы сейчас находимся в состоянии полной неопределенности - не знаем, что будет завтра.

Чиновникам попроще, они знают, что два раза в месяц получат свою зарплату. А бизнесу сложнее, деньги на заработную плату он должен заработать, а сейчас он уже начал терять доходы и не знает, чем завтра будет платить зарплату. А если мы не заплатим своим работникам, то эти люди не пойдут в магазины и не понесут туда деньги. И бесплатно работать они тоже не будут.

На самом деле это очень сложная ситуация. Не надо ее показывать как простую, которую можно решить, выдав предпринимателям по одному МРОТ, и предполагать, что на этом все закончится. Нет, не закончится.