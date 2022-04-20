Новикомбанк запустил обновленный чат-бот

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, представляет клиентам обновленный чат-бот. Виртуальный собеседник помогает быстро и удобно получать информацию о банковских продуктах и услугах.
Чат-бот — это программа, имитирующая диалог с пользователями интернет-банка и мобильного приложения Новикомбанка. В отличие от своего предшественника обновленный "Новиком" теперь консультирует по более широкому кругу вопросов. Он доступен после авторизации не только для операционных систем Android и IOS, но и для мобильных устройств Huawei и Honor. У бота можно узнать об условиях ипотеки и потребительского кредитования, бонусных программах, смене пин-кода карты и т. д.
"Клиенты Новикомбанка в чате могут оперативно решать возникающие вопросы в круглосуточном режиме, не выходя из дома. С ботом легко переписываться, без использования сложных терминов и формулировок. Мы внедряем цифровые решения, которые позволяют ускорить и улучшить взаимодействие клиентов с банком, и алгоритмы искусственного интеллекта позволяют решить эту задачу", — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.
Обновленный виртуальный помощник создан на основе чат-платформы сервиса Webim и омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech компании BSS.
"Мы благодарны Новикомбанку за доверие, оказанное нашей компании. Планируем и дальше совершенствовать чат-платформу банка для эффективной коммуникации с клиентами" — отметил директор по развитию бизнеса Webim Тимур Холмухамедов.
"Внедрение чат-бота формирует позитивный клиентский опыт и способствует цифровой трансформации обслуживания и продаж банка. Он создан на основе отечественных инновационных технологий, что является фундаментом для импортонезависимости и успешного развития бизнеса", — прокомментировал генеральный директор BSS Георгий Кравченко.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?