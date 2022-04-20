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Новикомбанк запустил обновленный чат-бот

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, представляет клиентам обновленный чат-бот. Виртуальный собеседник помогает быстро и удобно получать информацию о банковских продуктах и услугах.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Чат-бот — это программа, имитирующая диалог с пользователями интернет-банка и мобильного приложения Новикомбанка. В отличие от своего предшественника обновленный "Новиком" теперь консультирует по более широкому кругу вопросов. Он доступен после авторизации не только для операционных систем Android и IOS, но и для мобильных устройств Huawei и Honor. У бота можно узнать об условиях ипотеки и потребительского кредитования, бонусных программах, смене пин-кода карты и т. д.

"Клиенты Новикомбанка в чате могут оперативно решать возникающие вопросы в круглосуточном режиме, не выходя из дома. С ботом легко переписываться, без использования сложных терминов и формулировок. Мы внедряем цифровые решения, которые позволяют ускорить и улучшить взаимодействие клиентов с банком, и алгоритмы искусственного интеллекта позволяют решить эту задачу", — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Обновленный виртуальный помощник создан на основе чат-платформы сервиса Webim и омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech компании BSS.

"Мы благодарны Новикомбанку за доверие, оказанное нашей компании. Планируем и дальше совершенствовать чат-платформу банка для эффективной коммуникации с клиентами" — отметил директор по развитию бизнеса Webim Тимур Холмухамедов.

"Внедрение чат-бота формирует позитивный клиентский опыт и способствует цифровой трансформации обслуживания и продаж банка. Он создан на основе отечественных инновационных технологий, что является фундаментом для импортонезависимости и успешного развития бизнеса", — прокомментировал генеральный директор BSS Георгий Кравченко.

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