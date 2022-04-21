В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

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Росгвардейцы, патрулируя маршрут в Железнодорожном районе Самары, заметили гражданина, показавшегося им подозрительным. При виде служебного автомобиля Росгвардии мужчина засуетился и попытался скрыться из вида.