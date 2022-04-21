Кассационный суд отменил приговор обвиняемому в злоупотреблениях экс-главе пос. Мирный

В Самаре Шестой кассационный суд отменил приговор Красноярского райсуда, вынесенный экс-главе пос. Мирный Вадиму Вдовину. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. Об этом сообщили в суде.

Ранее Вдовина признали виновным в двух эпизодах злоупотребления служебными полномочиями (ч. 2. ст. 285 УК РФ).

Напомним, Вадим Вдовин с 2005 по 2015 г. работал на должности избранного главы пос. Мирный и, по версии следствия, в сентябре 2008 г. подписал постановление о незаконном предоставлении муниципального жилья водителю администрации. Позже это жилье было приватизировано.

В марте 2011 г. глава поселения незаконно предоставил вне очереди квартиру супруге начальника ОНД областного ГУ МЧС. С помощью этой "услуги" глава муниципалитета планировал избежать штрафов за нарушения, которые могли найти при проверках. Эту квартиру позже тоже приватизировали. (В 2016 г. сотрудника МЧС осудили за взяточничество).

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс сам Вадим Вдовин, когда шло следствие по делу сотрудника ОНД, правоохранители усомнились в законности получения его супругой квартиры. В итоге появилось уголовное дело о превышении полномочий в отношении неустановленных чиновников. Попутно у правоохранителей возник вопрос о законности получения жилплощади водителем администрации.

В 2015 г. Вадим Вдовин оставил должность главы п. Мирный. Позже в отношении него возбудили уголовное дело о превышении полномочий при выделении квартир. Дело квалифицировали по двум эпизодам ч. 2 ст. 285 УК РФ. Красноярский районный суд 29 мая 2017 г. признал Вдовин виновным в двух эпизодах превышения полномочий и приговорил к трем годам заключения в колонии общего режима, а также на три года лишил права занимать определенные должности. В августе 2017 г. Самарский областной суд апелляции оставил приговор без изменения.

Адвокат Вдовина обжаловал приговор и апелляционное определение и весной 2018 года. Президиум облсуда отменил вынесенные судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Красноярский суд вынес новый приговор 11 ноября 2019 года. Суд признал его виновным в тех же двух эпизодах превышения полномочий и приговорил его за одно преступление к году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года с лишением права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления сроком на два года. Также экс-чиновника освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. По второму преступлению его тоже освободили от ответственности в связи с амнистией.

25 февраля 2020 г. апелляционная инстанция Самарского областного суда его отменила и этот приговор. Дело опять отправилось в районный суд, а из него — в прокуратуру.

Очередной приговор Красноярский райсуд вынес 10 июня 2021 года. Вдовина признали виновным в тех же преступлениях (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и назначили за каждое по году лишения свободы с дополнительным наказанием — запретом занимать должности в органах местного самоуправления. От этих наказаний осужденного освободили из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Вдовин обжаловал и этот приговор. Областной суд 3 сентября 2021 г. его изменил. Суд согласился с отменой основного наказания в виде лишения свободы, но оставил дополнительное наказание.

Вадим Вдовин пожаловался на это решение в кассационный суд, который 30 марта отменил оба судебных акта.

Суд указал, что полномочия главы пос. Мирный по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на момент совершения преступлений были переданы администрации района. Согласно постановлению главы района в 2008–2010 гг. и в 2011–2013 гг. распоряжаться находящимся в муниципальной собственности имуществом поселений должен был Комитет по управлению муниципальной собственностью (КУМС) района. И договоров социального найма следует, что помещения в бессрочное владение и пользование в пос. Мирный водителю и супруге сотрудника ОНД передал именно КУМС.

В итоге кассационный суд посчитал, что в действиях Вдовина не было состава инкриминируемых преступлений.