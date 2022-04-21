Жителя Самарской области обвиняют в убийстве соседа

В Похвистневе закончилось расследование уголовного дела 58-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 12 февраля 2022 г. обвиняемый поссорился с соседом в доме на ул. Косогорной. Мужчина пять раз ударил ножом стоявшего на лестничной площадке оппонента и закрыл дверь. Потерпевший дошел к себе домой, где скончался от полученных травм. Обвиняемый обнаружил тело жертвы утром следующего, вызвал полицию и сознался в преступлении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.