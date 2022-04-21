Жителя Самарской области обвиняют в убийстве соседа

В Похвистневе закончилось расследование уголовного дела 58-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 12 февраля 2022 г. обвиняемый поссорился с соседом в доме на ул. Косогорной. Мужчина пять раз ударил ножом стоявшего на лестничной площадке оппонента и закрыл дверь. Потерпевший дошел к себе домой, где скончался от полученных травм. Обвиняемый обнаружил тело жертвы утром следующего, вызвал полицию и сознался в преступлении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу