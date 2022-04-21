Новикомбанк снизил ставки по ипотечным и потребительским кредитам

C 21 апреля Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, снижает ставки по ипотечным кредитам до 15%, по потребительским кредитам — до 17% годовых. Предложения доступны клиентам Новикомбанка — работникам Ростеха и организаций-стратегических партнеров банка.
Ставки по ипотечным программам "Вторичный рынок", "Первичный рынок" "Рефинансирование ипотеки стороннего банка" и "Ростех-сити" в Новикомбанке снижены на 5,6 процентных пунктов (п.п.) — до 15% годовых. Максимальная сумма кредита зависит от программы и достигает 50 млн рублей.
Ставка по потребительским кредитам снижена на 4 п. п. С учетом дополнительной скидки (0,5%) для держателей социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех, она составляет 17% годовых. Кредиты предоставляются на сумму до 5 млн рублей сроком до 7 лет и не требуют страхования заемщиков. Средства можно частично или полностью использовать для погашения задолженностей в сторонних банках.
Новикомбанк предоставляет кредиты по программам с господдержкой. Для программ "Первичный рынок" и "Ростех-сити" действует льготная ставка 11,5% для заемщиков, приобретающих квартиру, при сумме кредита до 12 млн рублей для г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области либо до 6 млн руб. для прочих регионов приобретения недвижимости.
Среди других ипотечных программ, реализуемых Новикомбанком, — льготная ипотека с господдержкой для семей с детьми "Семейная ипотека", процентная ставка по которой составляет от 4,5% (от 4% — для Дальневосточного федерального округа). Окончательный размер ставки зависит от зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования.
Подать заявку на оформление кредита можно в офисах Новикомбанка, мобильном приложении, интернет-банке или воспользовавшись услугой "банк на работе".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?