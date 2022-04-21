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Новикомбанк снизил ставки по ипотечным и потребительским кредитам

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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C 21 апреля Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, снижает ставки по ипотечным кредитам до 15%, по потребительским кредитам — до 17% годовых. Предложения доступны клиентам Новикомбанка — работникам Ростеха и организаций-стратегических партнеров банка.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Ставки по ипотечным программам "Вторичный рынок", "Первичный рынок" "Рефинансирование ипотеки стороннего банка" и "Ростех-сити" в Новикомбанке снижены на 5,6 процентных пунктов (п.п.) — до 15% годовых. Максимальная сумма кредита зависит от программы и достигает 50 млн рублей.

Ставка по потребительским кредитам снижена на 4 п. п. С учетом дополнительной скидки (0,5%) для держателей социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех, она составляет 17% годовых. Кредиты предоставляются на сумму до 5 млн рублей сроком до 7 лет и не требуют страхования заемщиков. Средства можно частично или полностью использовать для погашения задолженностей в сторонних банках.

Новикомбанк предоставляет кредиты по программам с господдержкой. Для программ "Первичный рынок" и "Ростех-сити" действует льготная ставка 11,5% для заемщиков, приобретающих квартиру, при сумме кредита до 12 млн рублей для г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области либо до 6 млн руб. для прочих регионов приобретения недвижимости.

Среди других ипотечных программ, реализуемых Новикомбанком, — льготная ипотека с господдержкой для семей с детьми "Семейная ипотека", процентная ставка по которой составляет от 4,5% (от 4% — для Дальневосточного федерального округа). Окончательный размер ставки зависит от зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования.

Подать заявку на оформление кредита можно в офисах Новикомбанка, мобильном приложении, интернет-банке или воспользовавшись услугой "банк на работе".

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