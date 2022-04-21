Заканчивается суд по делу самарчанки, убитой в квартире бывшего мужа

В Волжском районном суде Самарской области подошло к завершению разбирательство по делу об убийстве спицей молодой женщины. Уже допросили всех свидетелей, изучены материалы дела, осталось только заслушать показания подсудимого - 39-летнего жителя пос. Черновский Евгения Сонина.

Напомним, мужчину обвиняют в смерти бывшей жены, наступившей 27 сентября 2019 г., а также в угрозе убийством.

Экспертиза установила, что на передней поверхности шеи женщины был прокол, скорее всего, от спицы диаметром 3,5 мм, который порвал сердечную сумку.

Во время разбирательства прочитали показания обвиняемого, которые он дал на предварительном следствии. С его слов, по инициативе женщины 25 сентября они встретились на пл. Кирова, чтобы обсудить вопрос, касающийся их совместного ребенка. День завершили, распивая пиво на берегу озера. Евгений привез женщину к себе домой, где жил с родителями. На следующий день Сонины вели супружескую жизнь и занимались ребенком, не прекращая подкрепляться алкоголем.

К вечеру, согласно одной его версии, Евгений вернулся из магазина, куда ходил за пивом, и застал бывшую жену лежащей в подъезде на лестнице. (По другим показаниям, он сам вытолкал ее из квартиры). Из жалости он занес спящую в зал, где жила его мать, и положил на пол. (Родительница была давно разведена с Сониным-старшим, который занимал в квартире в отдельную комнату). Ночевал Евгений в своей комнате, смежной с залом.

Его разбудил отец и сообщил, что бывшая жена мертва. В своих первых показаниях Евгений заявил, что Сонин-старший при этом сказал: "Я замочил ее, а ты сядешь". В дальнейшем он таких показаний в отношении отца не давал.

Предварительное следствие долго не могло определиться с исполнителем необычного убийства. До сих пор Евгений находится всего лишь под подпиской о невыезде. На суде прямых доказательств его виновности не было предъявлено. Обвинение ссылается на конфликт с бывшей женой из-за ребенка, но, по словам сестры погибшей, признанной по делу потерпевшей, о малышке в основном заботилась бабушка. Последняя на дополнительном допросе в суде не скрывала сильную неприязнь к бывшей снохе и даже заявила, что порой готова была ее убить, но не таким способом. Сонин-старший к пьяной снохе тоже относился неприязненно, хотя, будучи трезвой, она его не раздражала.

"Дело очень сложное, - прокомментировал ситуацию адвокат потерпевшей Андрей Карномазов. - Трое имеют мотив, и ни у одного нет алиби, хотя нет и прямых доказательств вины".

В пятницу после допроса обвиняемого стороны могут перейти к прениям.