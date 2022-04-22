Новикомбанк выступает официальным партнером Национального промышленного форума, который является площадкой для формирования предложений по ключевым вопросам реализации промышленной политики. По результатам работы Форума лучшие инициативы от компаний, регионов и отраслевых объединений будут направлены в Правительство РФ.
Новикомбанк поддерживает передовые разработки организаций реального сектора экономики, участвует в реализации проектов по созданию импортозамещающих производств, автоматизации и цифровизации производства в новых экономических условиях. Благодаря этому банк обладает глубокой экспертизой по вопросам финансирования перспективных проектов высокотехнологичных компаний, программ развития и внедрения новых технологий в промышленное производство. Данные темы направлены на решение задач по достижению технологической независимости страны и будут рассмотрены на всех площадках форума.
На пленарном заседании по теме "Развитие промышленности в условиях новых экономических вызовов. Импортозамещение" эксперты обсудят вопросы государственной поддержки проектов промышленных компаний, создания условий для производства отечественной конкурентной продукции во всех сегментах реального сектора экономики, а также стимулирования и поддержания спроса на готовую продукцию со стороны крупных потребителей.
Стимулы в реализации проектов "зелёной промышленности", новые стандарты в области устойчивого развития рассмотрят участники рабочей группы "Прорывные проекты в области ESG: как изменятся стратегии российских компаний в условиях экономических ограничений". Интеграция ESG-принципов в стратегические и операционные планы остается приоритетом и для Новикомбанка. Кроме того, банк активно стимулирует заемщиков следовать принципам устойчивого развития в своих проектах и предоставляет предприятиям консультации о механизмах финансирования, которые можно интегрировать в реализацию ESG-проектов.
Темы цифрового развития российских промышленных компаний объединяют специалистов из разных отраслей экономики. Новикомбанк поделится с участниками рабочей группы "Цифровые решения: импортозамещение и искусственный интеллект" экспертизой, накопленной благодаря значительному опыту организации финансирования стратегически важных проектов цифровой трансформации предприятий высокотехнологичных отраслей.
Помимо деловой программы на Форуме в рамках презентационных стендов-выставки ведущие российские компании представят проекты по импортозамещению продукции в ключевых отраслях промышленности. Также в течение всего дня 22 апреля работает экспертная сессия "Единое окно: меры поддержки промышленных компаний (финансовые/нефинансовые меры поддержки). Импортозамещение", где компании-участники Форума могут получить всю актуальную информацию по поддержке промышленных компаний от государства в условиях санкций.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?