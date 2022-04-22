В Тольятти пройдут гидравлические испытания тепловых сетей

На следующей неделе специалисты "Т Плюс" проверят на плотность и прочность тепловые сети от Тольяттинской ТЭЦ. В связи с этим с 25 по 29 апреля 2022 года будет приостановлено горячее водоснабжение жителей и организаций Центрального и части Автозаводского района Тольятти.

Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

В ходе гидравлических испытаний тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплой воды. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на "горячую линию" Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: 719-252 и 283-322.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к предстоящей зиме.