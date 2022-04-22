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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим потреблением куриных яиц на душу населения

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Россельхозбанка изучили рынок яиц и обозначили основные тренды в преддверии Пасхи.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Производство яиц в России в 2021 г. составило 44,9 млрд шт. Производство примерно равно потреблению, а объемы импорта и экспорта незначительны. Фермерские хозяйства занимают относительно высокую долю в производстве яиц — 18%, в то время как в целом в производстве АПК их доля составляет 15,4%.

Рекордсменом по производству яиц является Ленинградская область, где в 2021 г. было произведено 3,5 млрд яиц (+9% к 2020 г.). Также среди лидеров по производству — Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская области. Исторически яичные птицефабрики строились около крупных центров потребления, в районах производства сырья (зерновых и масличных культур) для корма птицы.

Потребление куриных яиц в России на душу населения за последние 12 лет увеличилось на 23 шт. и достигло 308 шт. или 17 кг (здесь и далее на душу населения; международная статистика ведется в кг, средний вес одного яйца составляет примерно 55 гр.). Наибольшее количество яиц потребляют в Гонконге — 27 кг, в Китае — 21 кг, в Японии, Мексике и Нидерландах — по 20 кг, в Малайзии и Люксембурге — по 18 кг, в США, Аргентине, Парагвае, Канаде — по 16 кг. Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яиц на человека в год.

"В текущем году у России есть все шансы подняться в рейтинге по потреблению — в США и ЕС распространяется птичий грипп, и снижение производства яиц в этих странах может составить не менее 10%", — отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) Андрей Дальнов.

По мнению эксперта, перспективы российского рынка связаны с развитием индустрии гостеприимства (HoReCa) и стремлением населения употреблять более здоровую и питательную еду. По прогнозам ЦОЭ, к 2025 году уровень внутреннего потребления может достичь 320 яиц в год.

В долгосрочной перспективе мировое потребление яиц будет также расти. Россия обладает необходимыми ресурсами для наращивания производства и экспорта продуктов переработки яиц: жидких яиц, яичного порошка, замороженных продуктов. За 2021 год поставки сушеных яичных желтков и других продуктов переработки на экспорт выросли на 48% до 4 млн долларов.

Спрос на яйца носит сезонный характер, в преддверии Пасхи и в течение пасхальной недели продажи яиц стабильно возрастают, поскольку потребители используют яйца для выпечки и окрашивания пасхальных яиц. Качественные куриные яйца от ведущих российских фермерских хозяйств можно приобрести онлайн с доставкой на дом на платформе Своё Родное, объединяющей более 7 тысяч фермеров из самых разных регионов России.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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А цена какая будет?

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И что дальше?

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