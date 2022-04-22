Самарец издевался над падчерицей и отправится за это в колонию

Промышленный районный суд Самары вынес приговор 30-летнему мужчине, которого признали виновным в истязании малолетней падчерицы и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2020 г. самарец регулярно издевался над семилетней падчерицей, имеющей заболевания нервной системы. Кроме того, в феврале 2021 г. он публично оскорбил полицейского.

Суд назначил мужчине три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.