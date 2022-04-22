В Самаре судили бывшего контрактника, сбывшего краденое

В Самарском гарнизонном военном суде огласили приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Э. Абдулалиеву. Его признали виновным в сбыте незаконно полученного имущества. Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, мужчина 10 мая 2021 г. получил от сослуживца детали, содержащие драгметаллы, стоимостью более 800 тыс. рублей. При этом Абдулалиев знал, что детали принадлежат минобороны и были украдены. Мужчина продал похищенное за 238 тыс. рублей.

5 апреля суд приговорил Абдулалиева к штрафу 15 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.