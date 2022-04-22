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Экономика и бизнес

Четыре самарских промышленника вошли в ТОП-100 "Молодой промышленник года"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТОП-100 российской премии "Молодой промышленник года", по оценкам экспертной комиссии, вошли четыре представителя Самарской области. Всего на премию, проводимую при поддержке Минпромторга России, поступило 400 заявок из всех регионов страны.

В ТОП-100 премии от Самарской области вошли: генеральный директор ООО "НТЦ Евровент" Сергей Соломатин, директор ООО "КОБА Автомотив РУС" Антон Трехонин, генеральный директор ЗАО "Самарская оптическая кабельная компания" Анвар Шерстников, генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод Луч" Константин Лазарев.

"Я рад, что мою работу заметили и оценили. Эта заслуга не только моя, но и всего коллектива. В сегодняшних непростых экономических условиях, мы стараемся идти в ногу со временем. Мы активно используем поддержку от государства в виде участия в нацпроекте "Производительность труда". Анализ наших производственных линий показал потенциал для внедрения технологий бережливого производства. Кроме того, мы используем льготный заем Фонда развития промышленности Самарской области для производства бактерицидных облучателей-рециркуляторов PHARM, столь необходимых в период коронавирусной пандемии", — прокомментировал Константин Лазарев.

"Молодой промышленник года" — федеральная премия, присуждаемая основателям и руководителям лучших производственных предприятий по всей России. Он содействует развитию кооперационных цепочек и межрегиональному партнерству, стимулирует обмен опытом между руководителями региональных промышленных предприятий.

Конкурс "Молодой промышленник года" продолжается. Имена 10 победителей будут объявлены в июле в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". Награждать самых успешных молодых промышленников России будет председатель Попечительского совета Клуба молодых промышленников, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

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Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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