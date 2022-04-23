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Преступления Происшествия

В Жигулевске сотрудники полиции задержали наркоманку

ЖИГУЛЕВСК. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники полиции задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. В рюкзаке и кармане брюк 19-летней девушки полицейские обнаружили и изъяли больше 2 гр синтетического наркотика.

Задержание прошло на ул. Лермонтова в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "Наблюдение". При личном досмотре в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли из кармана брюк и рюкзака девушки свертки, перемотанные черной изолентой с порошкообразным веществом внутри.

Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел УМВД России по городу Тольятти. По результатам исследования установлено, что вещество является наркотическим средством метилэфедрон, общим весом больше 2 гр, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса задержанная пояснила, что хранила наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется полицейскими. По данным оперативников, задержанная ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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