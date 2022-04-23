В Жигулевске сотрудники полиции задержали наркоманку

В Жигулевске сотрудники полиции задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. В рюкзаке и кармане брюк 19-летней девушки полицейские обнаружили и изъяли больше 2 гр синтетического наркотика.

Задержание прошло на ул. Лермонтова в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "Наблюдение". При личном досмотре в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли из кармана брюк и рюкзака девушки свертки, перемотанные черной изолентой с порошкообразным веществом внутри.

Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел УМВД России по городу Тольятти. По результатам исследования установлено, что вещество является наркотическим средством метилэфедрон, общим весом больше 2 гр, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса задержанная пояснила, что хранила наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется полицейскими. По данным оперативников, задержанная ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.