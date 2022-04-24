В Самарской области полицейские поймали банного вора

В Октябрьский городской суд Самарской области отправили уголовное дело безработного 25-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на кражу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее местные жители заметили следы того, что на соседний участок кто-то проник, и вызвали полицию. В результате в бане обнаружили подозреваемого. Пытаясь украсть металлический бак, он повредил его, а также разобрал печную кладку. Владелица участка оценила ущерб в 34 тыс. рублей.

Ранее судимый задержанный пояснил, что хотел похитить котел и бак и сдать их на металлолом.