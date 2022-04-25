В Похвистнево мужчина потерял около 1,4 млн руб., вкладывая деньги "на биржу"

В Похвистнево 40-летнему местному жителю позвонил неизвестный и представился аналитиком финансовой группы. Он предложил мужчине "выгодное" сотрудничество.
Для получения прибыли необходимо на площадку биржи перевести определенную сумму. Мужчина перевел около 78 тыс. рублей. После этого, мошенник вновь позвонил потерпевшему и сообщил, что он получил прибыль более 3 млн руб., но чтобы получить эту сумму "игроку на бирже" необходимо перевести на указанный им счет страховые выплаты, что мужчина и сделал, переведя более 1,3 млн рублей.
После перевода денег мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу