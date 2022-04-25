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В Похвистнево мужчина потерял около 1,4 млн руб., вкладывая деньги "на биржу" В Жигулевске сотрудники полиции задержали наркоманку Врача из самарской медсанчасти №2 осудили за поддельные сертификации о вакцинации Самарца задержали за осквернение горельефа "Скорбящей Матери-Родине" В Самаре будут судить ОПГ кредитных мошенников

Преступления Происшествия

В Похвистнево мужчина потерял около 1,4 млн руб., вкладывая деньги "на биржу"

ПОХВИСТНЕВО. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево 40-летнему местному жителю позвонил неизвестный и представился аналитиком финансовой группы. Он предложил мужчине "выгодное" сотрудничество.

Для получения прибыли необходимо на площадку биржи перевести определенную сумму. Мужчина перевел около 78 тыс. рублей. После этого, мошенник вновь позвонил потерпевшему и сообщил, что он получил прибыль более 3 млн руб., но чтобы получить эту сумму "игроку на бирже" необходимо перевести на указанный им счет страховые выплаты, что мужчина и сделал, переведя более 1,3 млн рублей.

После перевода денег мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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