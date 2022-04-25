В Похвистнево мужчина потерял около 1,4 млн руб., вкладывая деньги "на биржу"

В Похвистнево 40-летнему местному жителю позвонил неизвестный и представился аналитиком финансовой группы. Он предложил мужчине "выгодное" сотрудничество.

Для получения прибыли необходимо на площадку биржи перевести определенную сумму. Мужчина перевел около 78 тыс. рублей. После этого, мошенник вновь позвонил потерпевшему и сообщил, что он получил прибыль более 3 млн руб., но чтобы получить эту сумму "игроку на бирже" необходимо перевести на указанный им счет страховые выплаты, что мужчина и сделал, переведя более 1,3 млн рублей.

После перевода денег мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.