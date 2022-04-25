Жители Самарской области выбирают удобный вариант оплаты отопления

Клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" принимают участие в опросе общественного мнения, который проходит на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". Жителям региона предлагается выбрать оптимальный вариант оплаты отопления. Из проголосовавших 79% посетителей выбрали оплату отопления исключительно в отопительный сезон. 18% клиентов готовы сохранить существующий порядок. Оставшиеся 3% затруднились дать ответ.

На сегодняшний день большая часть потребителей тепловой энергии Самарской области, дома которых оборудованы общедомовыми приборами учета, оплачивает отопление равными долями в течение всего года ("1/12"). Другие регионы Приволжского федерального округа уже отказались от "1/12" в пользу "1/7", то есть оплаты исключительно в отопительный период. Такой подход позволяет жителям оценивать ежемесячное потребление тепла и влиять на объем начислений с помощью энергосберегающих мероприятий. Также при оплате по "1/7" жители не получают ежегодную корректировку по итогам предыдущего года.

Голосование продлится до 10 июня 2022 года. Принять участие в опросе можно здесь: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333786/. Его результат повлияет на порядок начисления за данную услугу в следующем отопительном периоде.