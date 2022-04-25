Самарец получил условный срок за призывы к экстремизму

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Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор 24-летнему Глебу Петрову, которого сотрудники ФСБ заподозрили к размещению в интернете призывов к экстремистской деятельности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.